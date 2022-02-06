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В Якутске задержали главу Анабарского района Ивана Семенова

Чиновника подозревают в получении взятки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Якутске главу Анабарского района Якутии Ивана Семенова по подозрению во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Якутске задержан глава Анабарского района Якутии Иван Семенов. Он подозревается в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что в Якутск Семенов приехал на встречу с губернатором Айсеном Николаевым. Семенов руководит Анабарским районом девять лет.

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