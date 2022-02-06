{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина возбудили уголовное дело

В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в нападении
Максим Шингаркин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Шингаркин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Причинение средней тяжести вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на Шингаркина на Самотечной улице в Москве. Он с травмами был госпитализирован. В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в нападении.

Максим Шингаркин - российский общественный деятель, бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР.

Теги
Россия
Из академии музыки имени Гнесиных в Москве похитили инструменты на 1,2 млн рублей
Проводится проверка
Читать полностью