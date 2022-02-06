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Из академии музыки имени Гнесиных в Москве похитили инструменты на 1,2 млн рублей

Проводится проверка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестный похитил баян и бандонеон стоимостью более 1,2 млн рублей из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"В помещении Российской академии музыки имени Гнесиных из кабинета неизвестный похитил баян марки "Юпитер 1-Д" стоимостью более 51 тыс. рублей и бандонеон марки Scandallini стоимостью 1,2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что хищение имущества произошло не позднее 14 января. Злоумышленник разыскивается.

В новость внесли правку (10:58 мск) - уточняется название музыкального инструмента

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