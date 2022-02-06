Криминалисты центрального аппарата СК подключились к поискам экс-замминистра юстиции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ подключился к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СК России подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств произошедшего. На вооружении Главного управления криминалистики имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях", - сообщили в СК.

70-летний Ялунин в субботу вечером отправился на квадроцикле в Одинцовском районе в сторону церкви. В районе села Козино были обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме образовался разлом льда, площадь которого соответствует размерам квадроцикла. Водолазы МЧС на дне реки нашли квадроцикл.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Московской области организована доследственная проверка.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.