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В Крыму четыре человека пострадали при столкновении фургона с легковой машиной

По предварительным данным, водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в воскресенье в результате столкновения фургона с легковым автомобилем в Белогорском районе Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ford Transit, водитель и пассажир Ford Focus. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что "водитель автомобиля Ford Transit допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus".

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