Для обследования дна Москвы-реки при поиске экс-замминистра юстиции используют видеокамеры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спасатели используют видеокамеры для обследования дна Москвы-реки при проведении поисков пропавшего накануне в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, обследовали уже 20 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе поисков пропавшего Владимира Ялунина спасатели применяют видеокамеры, обследовано уже 20 кв. м дна Москвы-реки. Под воду также продолжают погружение водолазы. К сожалению, результатов нет, он пока не найден", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что всего на льду реки в районе, где пропал экс-замминистра, пробурили 60 лунок. "Поиски продолжаются", - подчеркнул он.

70-летний Ялунин вечером 5 февраля отправился на квадроцикле в Одинцовском районе в сторону церкви. В районе села Козино были обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме образовался разлом льда, площадь которого соответствует размерам квадроцикла. Водолазы МЧС на дне реки нашли квадроцикл.

По этому факту следственные органы Главного следственного управления СК по Московской области организовали доследственную проверку. К поискам пропавшего экс-чиновника привлекли криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.