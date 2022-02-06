Камеры обследовали 1,5 тыс. кв. м дна Москвы-реки в ходе поисков экс-замминистра юстиции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спасатели при помощи камер обследовали 1,5 тыс. кв. м дна Москвы-реки в ходе поисков пропавшего накануне в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Сейчас уже обследовано видеокамерами 1 500 кв. м дна Москвы-реки. Прорублено 90 лунок во льду водоема, работы по поиску Владимира Ялунина продолжаются", - сказал собеседник агентства.

70-летний Ялунин в субботу вечером отправился на квадроцикле в Одинцовском районе в сторону церкви. В районе села Козино были обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме образовался разлом льда, площадь которого соответствует размерам квадроцикла. Водолазы МЧС на дне реки нашли квадроцикл.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Московской области организована доследственная проверка. К поискам пропавшего экс-чиновника привлечены криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ. По данным подмосковного ГУ МЧС России, водолазы совершили пять погружений под воду.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.