На курорте в Грузии отключилась канатная дорога

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 человек, в том числе и туристы, застряли на канатной дороге, которая аварийно отключилась на одной из горнолыжных трасс Митарби в курортном местечке Бакуриани. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе "Компании развития горных курортов".

"Из-за падения напряжения произошло аварийное отключение канатной дороги Митарби в Бакуриани. Люди застряли. Там же находились спасатели, которые проводят операцию по их вызволению. Насколько мне известно, на момент отключения на канатке были около 20 человек", - сказала представительница пресс-службы "Компании развития горных курортов" Тамта Иашагашвили.

Она также добавила, что пострадавших нет. Как только спасатели спустят всех людей, канатка снова заработает. "Такие происшествия - обычная практика на горнолыжных курортах. Ничего особенного не происходит", - отметила Иашагашвили.

Трасса Митарби, которая входит в состав горнолыжных курортов Бакуриани, расположена на Триалетском хребте на высоте 1 640 м. Она находится в семи километрах от Бакуриани и был открыт в декабре 2016 года.