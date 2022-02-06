В Челябинской области бродячая собака покусала ребенка

ТАСС, 6 февраля. Бродячая собака покусала 7-летнего ребенка в поселке Федоровка Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Челябинску. Пострадавшего с укусами на лице доставили в травмпункт.

"В отделе полиции "Советский" зарегистрировано обращение родителей по факту укусов, [нанесенных] бродячей собакой их ребенку. Выясняются все обстоятельства [происшествия]", - сказала собеседница агентства, добавив, что ребенку семь лет, у него укусы на лице, родители обращались в травмпункт.

Федоровка - городской поселок-микрорайон в Советском районе Челябинска.