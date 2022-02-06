В Подмосковье загорелся склад на площади 2 250 кв. м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожар охватил металлокаркасный склад в подмосковном Дзержинском на площади 2 250 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В подмосковном Дзержинском по улице Карьер ЗИЛ, дом 4, начался пожар, огонь охватил металлокаркасный склад. В настоящее время площадь составляет 2 250 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. "Есть угроза перехода огня на соседнее административное здание и навес с газовыми баллонами", - отметил он. Пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня.