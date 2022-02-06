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В Астраханской области четыре человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Обстоятельства конфликта с перестрелкой, в ходе которого ранения получили четыре человека, устанавливаются в Астраханской области.  Об этом журналистам в воскресенье сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Установлено, что при совместном употреблении спиртных напитков в заведении общественного питания между семью местными жителями возник конфликт, четверо участников которого получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни с использованием травматичекого пистолета. <...> Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, возможных участников и свидетелей инцидента", - сказали в ведомстве, добавив, что конфликт возник в Наримановском районе региона.

Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Сотрудниками уголовного розыка установлен и задержан подозреваемый в причинении ранений, сам также получивший телесные повреждения. У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним.

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