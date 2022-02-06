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На западе МКАД три полосы перекрыли из-за ДТП с двумя автомобилями

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 6 февраля, /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей привело к перекрытию движения по трем полосам на западе МКАД. Одна из машин в результате аварии перевернулась, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 53-го км МКАД столкнулись два автомобиля, вследствие чего один автомобиль перевернулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по трем полосам из пяти", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

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