В Сахалинской области произошли пять землетрясений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в море рядом с Сахалином и Курилами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 3,6. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 2,1 и 3,6 произошли в Охотском море рядом с северо-восточным побережьем Сахалина. Еще три землетрясения магнитудой от 2,6 до 3,5 зарегистрированы рядом с Курилами", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.