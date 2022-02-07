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В Красноярске проверяют все школы и ТЦ после сообщения о минировании

В школах отменили занятия в первую смену

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании всех школ и торговых центров в Красноярске поступило в оперативные службы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"[Сообщение о минировании] всех школ и торговых центров. На электронную почту [поступило]", - сказал собеседник агентства. Очевидцы сообщают об эвакуации людей из торговых центров, в школах отменены занятия в первую смену.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11-х классов, подозреваемые в рассылке сообщений о минировании ряда объектов. В середине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.

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