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В Тайшете 2,6 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

Под отключение также попали два детских сада и одна школа

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Коммунальная авария оставила без воды 2,6 тыс. жителей и три социальных объекта в городе Тайшет Иркутской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 09:40 (04:40 мск) 7 февраля поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне "Новый" города Тайшет. Под отключение попали 14 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 2 600 человек, из них 869 детей, три социально-значимых объекта (два детских сада, одна школа)", - говорится в сообщении.

Проводятся восстановительные работы.

Тайшет находится на западе Иркутской области в 670 км от Иркутска, в городе проживают около 33 тыс. человек.

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