На юге Сахалина прорвало трубу с кипятком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Прорыв трубы с кипятком произошел в понедельник в подъезде одного из жилых домов в городе Холмске на юге Сахалина. В результате происшествия госпитализированы три человека, сообщили ТАСС в администрации района.

"Произошел прорыв трубы. Три человека госпитализированы с ожогами", - рассказали в мэрии.

По информации местных властей, двое пострадавших являются рабочими МУП "Тепло", которые работали с трубой. Третьей стала случайная прохожая, жительница дома. Все они сейчас находятся в хирургическом отделении под вниманием врачей.

Последствия прорыва трубы устранены, но из-за аварии потребители в доме остались без теплоснабжения.