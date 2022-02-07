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В Башкирии в жилом доме произошел пожар

Два человека погибли

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате возгорания одноэтажного дома в Иглинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В Иглинском районе в селе Улу-Теляк по ул. Гафури горел жилой одноэтажный двухквартирный дом размером 8 на 16 метров. Пожар потушен. В результате пожара огнем значительно повреждена кровля дома по всей площади, квартира №2 по всей площади. В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух погибших. Личности устанавливаются. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС в 01:22 мск, добавили в ведомстве.

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