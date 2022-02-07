Следовавший из Москвы в Горно-Алтайск самолет сел в Омске из-за запаха горелой проводки

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта Омск Центральный. Посадка прошла успешно, пассажиры ожидают прибытия запасного самолета.

"Сегодня утром в процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, технические службы приступили к осмотру самолета", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту отметили, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" следовал по маршруту Москва - Горно-Алтайск. Пассажиров заберет запасной самолет, прибытие которого ожидается в 12:30 (09:30 мск).