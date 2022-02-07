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Один из грабителей погиб при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье

По предварительным данным, второй злоумышленник успел скрыться

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Один из двух грабителей погиб в результате взрыва банкомата в отделении Сбербанка в Ивантеевке. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства. После взрыва произошел пожар на площади 1 кв. м, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

По предварительным данным, второй злоумышленник успел скрыться. 

Отделение Сбербанка, где произошло ЧП, расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в Ивантеевке проводятся оперативно-разыскные мероприятии, не уточнив подробностей.

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