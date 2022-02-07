На Кубани в 10 раз сократилось число подтопленных придомовых территорий

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Спасатели продолжают ликвидацию последствий паводка в Краснодарском крае, количество подтопленных придомовых территорий сократилось до 105, также подтопленными остаются 19 домовладений, в пунктах временного размещения находятся 31 человек. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В пяти населенных пунктах в Славянском и Красноармейском районах остаются подтопленными 19 домовладений и 105 придомовых территорий. За сутки число подтопленных домов снизилось на 124, придомовых территорий - на 353. В пунктах временного размещения остается 31 человек", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что за время паводка последствия полностью ликвидированы в 19 населенных пунктах, в районах Краснодарского края расчистили и углубили более 19 км ливневых каналов, а также оборудовали водоотводные каналы общей протяженностью около 20 км, работают оценочные комиссии, которые обследовали более 650 объектов.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам добавили, что по прогнозу в предстоящие сутки по Черноморскому побережью, в Сочи и Туапсе местами ожидаются дожди, может выпасть до 25 мм осадков, в подтопленных районах также возможны дожди, может выпасть до 6 мм.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах Краснодарского края, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.