В Иркутске задержали вымогателя, который ранее был судим за содействие терроризму

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске ранее судимого за содействие терроризму жителя города, который три года вымогал деньги у предпринимателя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По версии следствия, мужчина на протяжении трех лет вымогал денежные средства ежемесячно в сумме 30 тыс. рублей у предпринимателя за покровительство и решение вопросов, связанных с деятельностью потерпевшего", - говорится в сообщении. Таким образом он получил от предпринимателя чуть более 1 млн рублей.

34-летний обвиняемый помещен под стражу. В его автомобиле был обнаружен пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование. Ранее мужчина был судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов.