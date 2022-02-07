В Подмосковье 17 школ проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют 17 школ в восьми городах Подмосковья после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним по электронной почте сообщил о минировании 17 школ в Серпухове, Долгопрудном, Щелкове, Красногорске, Солнечногорске, Истре, Одинцове и поселке Шаховская", - сказал собеседник агентства.

Сейчас здания и территории школ проверяют кинологи на наличие взрывных устройств. Собеседник не уточнил, проводится ли эвакуация на время проверки.