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Дело в отношении Сергея Фургала
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Уголовное дело Фургала об организации убийств бизнесменов поступило в суд

Дата предварительного судебного заседания пока не назначена

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей, поступило для рассмотрения по существу в Люберецкий городской суд Московской области.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян.

"Дело поступило в Люберецкий городской суд до рассмотрения по существу. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена", - сказал защитник. 

Ранее Верховный суд РФ пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса и направил материалы в подмосковный суд.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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