Уголовное дело Фургала об организации убийств бизнесменов поступило в суд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей, поступило для рассмотрения по существу в Люберецкий городской суд Московской области.

Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян.

"Дело поступило в Люберецкий городской суд до рассмотрения по существу. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена", - сказал защитник.

Ранее Верховный суд РФ пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса и направил материалы в подмосковный суд.