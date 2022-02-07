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Суд в Приморье приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

Суд также назначил ему штраф в 300 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой суд приговорил к 12 годам заключения мужчину за передачу иностранному государству сведений о гидроакустических системах обнаружения подлодок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Приморским краевым судом 7 февраля провозглашен приговор в отношении обвинявшегося в государственной измене в форме шпионажа. Инкриминированные осужденному деяния заключались в собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). С учетом совокупности смягчающих обстоятельств ему определено минимальное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

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РоссияПриморский край
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