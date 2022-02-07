В Казани задержали аферистов, похитивших 11 млн рублей под видом компенсаций за БАДы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Казани четверых подозреваемых в хищении 11 млн рублей под предлогом выплаты компенсации за ранее нанесенный ущерб от покупки БАДов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники звонили людям и сообщали, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, в связи с чем им как потерпевшим полагается компенсация. Для получения выплаты требовалось оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог. "На след аферистов <...> удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных субъектов РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск", - сказала Волк.

Исполнители признались, что организаторы предоставляли им телефоны и sim-карты, а также списки лиц для обзвона. Каждый из них получал вознаграждение в виде 25% от суммы полученных от потерпевших денег. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "На сегодняшний день общая сумма ущерба превышает 11 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

Двое фигурантов арестованы, один из сообщников находится под подпиской о невыезде, еще один - под домашним арестом.