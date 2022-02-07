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На Кубани ищут страдающего психическим расстройством мужчину

По данным регионального управления МВД, он может быть вооружен

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Кубани ищут мужчину, страдающего психическим расстройством, который ушел из дома в Абинском районе Краснодарского края, и, по предварительным данным, может быть вооружен, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарском краю.

"В ОМВД России по Абинскому району поступила информация, о том что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники полиции ведут поиск пропавшего.

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РоссияКраснодарский край
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