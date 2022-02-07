В Тверской области мужчина получил условный срок за угрозы взорвать железную дорогу

ТАСС, 7 февраля. Конаковский городской суд приговорил к лишению свободы сроком на три года условно мужчину, который в июле 2021 года угрожал взрывом на железнодорожных путях на станции Редкино в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба горсуда.

"Гражданин И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении на сайте суда. В пресс-службе отметили, что мужчина в ходе судебного заседания полностью признал свою вину. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, 14 июля 2021 года правоохранительные органы задержали мужчину, который стоял на железнодорожных путях около станции Редкино Октябрьской железной дороги и угрожал взорвать гранату, якобы находившуюся в его сумке. Взрывоопасных предметов при нем и на прилегающей территории обнаружено не было.