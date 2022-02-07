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Пять человек погибли на Кубани из-за отравления угарным газом

Среди жертв инцидент есть дети

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо детей и один взрослый погибли в Северском районе Краснодарского края, предположительно, из-за отравления угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. 

"Погибли женщина и четверо детей. Предварительная причина — отравление угарным газом, дом был газифицирован", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел в Северском районе.

В ведомстве добавили, что на место выехал заместитель прокурора Краснодарского края. Глава Северского района Краснодарского края Андрей Дорошевский уточнил ТАСС, что инцидент произошел в частном доме.

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РоссияКраснодарский край
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