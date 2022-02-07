СК возбудил дело о доведении до самоубийства после инцидента со школьником в Томске

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело о доведении школьника до самоубийства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления.

"Дело возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего в отношении несовершеннолетнего)", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС советник уполномоченного по правам ребенка в Томской области Василий Хмельницкий, одноклассники и педагоги характеризуют мальчика как спокойного и уравновешенного человека. Он имеет высокую успеваемость по всем предметам. "Подросток обучался в данной школе с первого класса, конфликтов с учителями и учениками не имел, его семья является благополучной", - добавил Хмельницкий.

ЧП произошло 27 января.