В Ярославле столкнулись автобус и троллейбус

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Столкновение автобуса и троллейбуса произошло утром в понедельник в центре Ярославля, пострадали оба водителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

"В Ярославле на улице Большой Октябрьской в районе дома 61 произошло ДТП - столкновение автобуса, который следовал без пассажиров, и троллейбуса, в котором находилось около 20 человек. В результате ДТП, по предварительной информации, оказана медицинская помощь женщинам - водителям автобуса и троллейбуса", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло рядом со школой. Как сообщают местные СМИ и очевидцы, троллейбус протаранил забор.