В Приморье задержали подозреваемых в продаже шкуры и дериватов амурского тигра

ТАСС, 7 февраля. Сотрудники полиции задержали в селе Новокрещенка в Приморье подозреваемых в незаконной продаже шкуры и дериватов краснокнижного амурского тигра. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники пытались сбыть дериваты амурского тигра за 250 тыс. рублей. "В селе Новокрещенка Красноармейского района Приморья подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее судимые местные жители. В багажнике автомашины, на которой они передвигались, обнаружены части тигра" - добавила представитель ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.