В Сбербанке заявили, что деньги при взрыве банкомата в Подмосковье не похитили

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сбербанк подтвердил инцидент со взрывом банкомата в Ивантеевке при попытке ограбить его. Деньги не пострадали и не были похищены, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Инцидент с банкоматом Сбербанка подтверждаем. Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются", - сообщили в банке.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ночью двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа, в результате чего произошел взрыв. После взрыва возник пожар на площади 1 кв. м, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь. Один из грабителей погиб при взрыве, второй скрылся.