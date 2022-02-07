Экс-министр туризма Ставрополья стал фигурантом уголовного дела

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья стал фигурантом дела о превышении полномочий при заключении контрактов на 45 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края и УФСБ по краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра туризма и оздоровительных курортов края по факту превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении.

В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Прокуратура края и УФСБ по региону проводят проверки по исполнению многомиллионных контрактов, заключенных Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 по 2021 год.

Выяснилось, что в 2020 году министерство заключило госконтракт на проведение массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Проверка показала, что фактически предметом контракта были услуги, оказанные министерству годом ранее. Это повлекло неэффективное и неправомерное расходование 35 млн рублей бюджетных средств. При этом аукционные документы были подготовлены под заранее выбранную организацию.

Ранее на Ставрополье также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении действующего министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилла Реута. В воскресенье по решению суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. Коммерческие предложения по контракту были сфальсифицированы, а его общая стоимость завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.