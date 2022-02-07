Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Новосибирске, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

"Пострадали: ребенок, его мама и врач. Состояние всех троих предварительно оценивается как средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП с участием "скорой" произошло около 14:25 (10:25 мск) на улице Кирова в центре Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.

По информации СМИ, водитель белого седана не пропустил на перекрестке автомобиль скорой помощи со спецсигналами. После столкновения карета скорой помощи врезалась в дом.