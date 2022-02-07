Суд в Петербурге арестовал врача-рентгенолога по делу об отравлениях пациентов барием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал завотделением лучевой диагностики петербургского медцентра, семь пациентов которого умерли после обследования желудка с использованием некачественного бария. Врач просила о домашнем аресте и заявила, что будет сотрудничать со следствием, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд избрал [Елене Медведевой, обвиняемой по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей] стражу сроком по 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Ходатайство об аресте заведующей отделением следствие подало еще 4 февраля, однако тогда защита попросила об отсрочке для сбора документов, подтверждающих возможность избрания обвиняемой более мягкой меры пресечения. Свою вину Медведева признала частично, указав, что закупкой препарата бария занималась не она, а специальный отдел медцентра.

О задержании врача стало известно 4 февраля. Тогда же в пресс-службе городского следственного управления СК сообщили, что количество умерших после обследований желудка в медцентре на улице Сикейроса увеличилось до семи человек (ранее сообщалось о трех летальных исходах и 23 пострадавших пациентах).

По версии следствия, в клинике длительное время применялся промышленный химический препарат бария, не включенный в госреестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. По факту происшествия в конце января было возбуждено уголовное дело, первым в качестве подозреваемого по нему был задержан и арестован главный врач медцентра Евгений Попов. Кроме того, сообщалось о проведении обысков в коммерческой структуре, которая поставила в учреждение препарат. У фирмы была изъята необходимая документация, руководство и сотрудники были допрошены.