Трое жителей Якутии пойдут под суд за незаконную добычу рыбы с ущербом

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Трое жителей Якутии предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче рыбы с ущербом свыше 104 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех жителей республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного размера и незаконных добыче, хранении, перевозке, пересылке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что трое жителей Якутска, вступив в предварительный сговор, на территории Булунского района с июня по август 2021 года незаконно добыли ценные породы рыбы. Обвиняемые выловили нельму, тайменя, сибирского осетра ленской популяции в общем количестве более 700 штук, а также дериват сибирского осетра ленской популяции - икру общим весом 216,9 кг. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 104 млн рублей, добавили в управлении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБПиК МВД по Республике Саха (Якутия). Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.