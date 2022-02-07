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В Ярославской области муниципального депутата арестовали за производство наркотиков

Александр Бортников является депутатом Некрасовского сельского поселения

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Кировский суд Ярославля арестовал депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района Ярославской области Александра Бортникова, обвиняемого по делу о незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"В отношении Александра Бортникова, обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Бортников был арестован Кировским судом Ярославля 18 января на два месяца. Ярославский областной суд 3 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на арест и оставил Бортникова в СИЗО. В СУ СК РФ по региону информацию пока не комментируют.

Отец Александра Бортникова - депутат муниципалитета Ярославля от партии "Единая Россия" Игорь Бортников.

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РоссияЯрославская область
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