{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение затруднено на 24-м км МКАД из-за перевернувшегося грузовика

Для движения транспорта свободны две полосы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль перевернулся на 24-м километре внутренней стороны МКАД (развязка с Каширским шоссе), движение автотранспорта затруднено. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 24 км МКАД (развязка с Каширским шоссе) перевернулся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено, по возможности объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для движения транспорта свободны две полосы.

CК завершил расследование второго уголовного дела красноярского бизнесмена Быкова
Он обвиняется в организации убийства и покушении на убийство
Читать полностью