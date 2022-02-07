В Иркутской области арестовали предполагаемого виновника пожара, в котором погибли дети

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Предполагаемый виновник пожара, в результате которого в Иркутской области погибли двое детей и еще два человека пострадали, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В настоящее время 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц"). <…> Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

Вечером 5 февраля произошел пожар в частном доме в деревне Тимирязева Качугского района. Погибли двое детей в возрасте четырех лет и одного года. Их мать вместе с пятимесячным ребенком госпитализирована с ожогами. По версии следствия, сожитель женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил ее и детей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следствию предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики.