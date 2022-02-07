На Кубани подтопило около 1,5 тыс. га полей озимых и рапса при паводке из-за таяния снега

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Паводок из-за таяния снега в Краснодарском крае привел к подтоплению в Абинском районе полей озимых зерновых культур и рапса на площади около 1,5 тыс. га, специалисты ведут оценку состояния сельхозугодий. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Из-за обильных осадков и таяния снега через вал Крюковского сбросного канала начала переливаться вода. В результате часть полей озимых зерновых культур и рапса в Абинском районе оказалась подтоплена. Всего пострадало около 1,5 тыс. га", - сказали в министерстве.

Воду с подтопленных территорий откачивают насосными станциями, дежурит спецтехника, а специалисты ведут оценку состояния сельхозугодий.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ - гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно. Под урожай 2022 года на Кубани отвели порядка 1,8 млн га. Из них озимую пшеницу засеяли на площади более 1,6 млн га, ячмень - 179 тыс. га, рапс - 65,3 тыс. га.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах Краснодарского края, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.