В Москве покончил с собой генерал-майор милиции в отставке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России покончил с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Хорошевском шоссе обнаружено тело генерал-майора милиции в отставке. Ранее он занимал должность заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД России. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством из-за онкологического заболевания", - сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку. По данным источника, тело генерала нашла его супруга.