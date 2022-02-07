Ярославского депутата, обвиняемого в производстве наркотиков, исключили из "Единой России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Обвиняемого в незаконном производстве наркотиков депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района Ярославской области Александра Бортникова исключили из "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Обвинения, которые предъявляют Александру Бортникову, очень серьезные. Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям. В соответствии с уставом за дискредитацию партии региональный президиум принял решение об исключении Александра Бортникова из "Единой России", - говорится в сообщении.

Бортникову предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Кировский суд Ярославля арестовал депутата.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по версии следствия, с начала декабря 2021 года по январь этого года Бортников и еще две обвиняемых организовали в одном из домов в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района лабораторию для производства наркотиков. "16 января текущего года злоумышленники были задержаны непосредственно на месте совершения преступления. Произведенное наркотическое средство массой более 3 кг обнаружено и изъято", - добавили в пресс-службе.

Отец Александра Бортникова - депутат муниципалитета Ярославля от партии "Единая Россия" Игорь Бортников.