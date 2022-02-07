Суд 9 февраля начнет пересмотр дела сына экс-чиновника из Дагестана об убийстве студентки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы 9 февраля начнет новое рассмотрение дела Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд проведет предварительное заседание по делу Меджидова М. М. в 11:00 мск 9 февраля", - сообщили в суде.

Муртузали Меджидова - сына экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова - задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

8 июня прошлого года Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию. Коллегия присяжных большинством голосов (пять к одному) вынесла вердикт, согласно которому Меджидов был признан невиновным. Он был освобожден в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело. Однако позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова было отправлено на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела перенесли из Никулинского в Измайловский суд.