Под Тулой задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция в Тульской области задержала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении восьми пенсионеров. Ущерб от его действий составил 3,1 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали гражданина, причастного к совершению данных преступлений. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 35-летний житель Белевского района. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение января в полицию поступило несколько заявлений от пожилых граждан, которым на телефоны поступали звонки с сообщением о том, что их родственник стал виновником ДТП. Пенсионерам предлагали заплатить деньги для "урегулирования проблемы". К месту проживания потерпевших подъезжал мужчина, которому они по указанию звонившего передавали необходимую денежную сумму. "Таким образом, мошеннику удалось завладеть денежными средствами восьми пожилых граждан на общую сумму 3,1 млн рублей. Только после передачи денег пенсионеры перезванивали своим родственникам и понимали, что стали жертвами мошенников", - отметили в пресс-службе.

Полиция устанавливают все детали незаконной деятельности мужчины и проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений.