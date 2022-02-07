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Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на севере Москвы

В ГИБДД сообщили, что пострадавшие получили нетяжелые травмы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в результате столкновения четырех единиц транспорта на улице Верхняя Масловка в районе дома 29, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД добавили, что пострадавшие получили нетяжелые травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оформляют аварию для скорейшего освобождения проезжей части. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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