В Красноярске неизвестный разместил объявление с угрозами взрыва школ

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестный разместил объявление на подъезде одного из домов Красноярска объявление с угрозами взрывов школ. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сегодня на подъезде одного из домов по улице Королева в Свердловском районе краевого центра неизвестный разместил объявление с угрозами взрывов школ. По данному факту в дежурную часть полиции сообщений от граждан не поступало. О размещении объявления полицейским стало известно в ходе мониторинга СМИ", - сообщил представитель ведомства. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Работает следственно-оперативная группа.

7 февраля, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, поступило сообщение о якобы минировании школ и торговых центров города. 3 февраля также поступали сообщения о минировании школ города.

В конце января в Красноярске задержали, а затем взяли под стражу двух учеников 11-х классов, подозреваемых в рассылке сообщений о минировании конкретных объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.