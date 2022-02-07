Анонимные сообщения о минировании всех районных судов Москвы оказались ложными

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании, поступившие во все районные суда Москвы, не подтвердились, все учреждения вернулись к нормальной работе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Экстренные службы проверили все районные суды, информация о минировании оказалась ложной. Все суды вернулись к работе в штатном режиме", - сказали в Мосгорсуде.

В понедельник все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов была объявлена эвакуация.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.