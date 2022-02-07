ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью из Краснодара за ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие Следственному комитету на возбуждение уголовного дела за ДТП с погибшим велосипедистом в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в коллегии.

"Коллегия дала согласие на привлечение в качестве обвиняемого судьи Краснодарского краевого суда Захарчевского Юрия Витальевича по пункту "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия" и на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности", - сказал собеседник агентства.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила его полномочия с 1 февраля.

ДТП произошло в апреле 2020 года. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 29-летнего велосипедиста, после чего скрылся. Велосипедиста госпитализировали, а спустя четыре месяца он скончался.