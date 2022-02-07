У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сейсмологическая служба Тайваня зафиксировала в понедельник у восточного побережья острова землетрясение магнитудой 5,5. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства.

По сведениям сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в нескольких территориальных единицах, в том числе в административном центре Тайваня - Тайбэе. Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от населенного пункта, где размещается правительство уезда Илань (северо-восток острова), очаг залегал на глубине 33 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.