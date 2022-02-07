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ВККС дала согласие на возбуждение дела на судью, которая помогала коллеге искать собаку

По данным следствия, Тамара Кошлак незаконно подписала судебный запрос на получение биллинга у сотового оператора

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак. Об этом ТАСС сообщили в ВККС.

"Коллегия дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Кошлак Тамары Васильевны по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Следствие полагает, что она оказала незаконную помощь коллеге, которая решила с помощью частного детектива расследовать пропажу своей собаки.

В июне 2020 года ВККС дела согласие на возбуждение дела в отношении мировой судьи из Оби Татьяны Лисиной о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Лисина решила расследовать пропажу свой собаки. Для этого она наняла частных детективов и решила помочь им с детализацией звонков предполагаемых похитителей. Она обратилась к своей подруге - председателю Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Тамаре Кошлак, которая, по версии следствия, подписала судебный запрос на получение биллинга у сотового оператора.

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